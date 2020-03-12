ایران تطالب بتسهیل حصولها على دعم مالي لمكافحة كورونا

واثر القرار الصادر عن صندوق النقد الدولي بإتاحة حوالي 50 مليار دولار، من خلال تسهيلات تمويل الطوارئ سريعة الإنفاق، كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: ان كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقط الدولي اكدت بانه سيتم تقديم الدعم المالي سريعا للدول المتاثرة بفيروس كوفيد-19".

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان البنك المركزي الايراني طلب الوصول سريعا لمثل هذه التسهيلات واضاف: انه على صندوق النقد الدولي ومديرتها الالتزام بقرار الصندوق. ان يقفوا في الطرف الصائب من التاريخ ويتصرفوا بمسؤولية.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد ادان في وقت سابق تصعيد الحظر والارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران وتاثيرات ذلك في وفاة المواطنين الايرانيين المصابين بفيروس كورونا.

واشار ظريف الى محاولات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرامية الى "تجفيف مصادر ايران اللازمة لمكافحة فيروس "كوفيد-19" وقال: ليس بامكان العالم ان يظل صامتا أكثر من هذا، في حين ان الارهاب الاقتصادي الأميركي ارتبط بالارهاب الطبي. /انتهى/