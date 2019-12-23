ظريف يزور مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف توجه، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان، في زيارة لم تُعلَن مسبقاً.

وتاتي زيارة الوزير ظريف الى مسقط في اطار اللقاءات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي الجانبين حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "في إطار المشاورات المستمرة ين إيران وعمان، توجه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة العمانية مسقط".

وتأتي زيارة ظريف لسلطنة عمان بعد زيارة قام بها نظيره العماني يوسف بن علوي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لطهران، حيث دعا إلى عقد مؤتمر بين دول منطقة الخليج بمشاركة إيران.

وأمس الأحد، دعا وزير الخارجية الإيراني إلى "اتخاذ إجراء جماعي لمواجهة الحظر الأميركي".