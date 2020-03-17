"أنصار الله" تعلن تحرير جميع مديريات الجوف عدا بعض المناطق

وكشف سريع تفاصيل العملية العسكرية الواسعة "فأمكن منهم"، مؤكدا في بيان نشره على حساب موقع قناة "المسيرة" على "تويتر"، أن "العملية أدت لدحر ما يسمى بالمنطقة العسكرية السادسة التابعة للمرتزقة بجميع ألويتها العسكرية ووقوع المئات من قوات العدو بين قتيل وأسير ومصاب".

​وقال المتحدث إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير شاركا بعملية "فأمكن منهم" بأكثر من 50 عملية استهدف بعضها عمق العدو السعودي ردا على تصعيده الجوي.

​وأشار سريع إلى الاستمرار في العمل على تحرير كافة أراضي الجمهورية، وحيّا الدور البارز والمشرف لقبائل الجوف في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن "قواتنا تعمل على تطبيع الأوضاع بمحافظة الجوف بعد دحر قوات العدو ومرتزقته من كافة مديرياتها".