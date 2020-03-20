روحاني: الولايات المتحدة الأميركية نفذت أحقر وأقذر اغتيال باستهداف الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إلى ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية هنأ في رسالة بمناسبة بدء العام الايراني الجديد، الشعب الايراني في جميع انحاء البلاد وجميع الايرانيين في انحاء العالم والشعوب التي تحتفل بالنوروز.

ونوه روحاني الى ان العام الذي مضى كان عام الملاحم ، قائلا، في العام الماضي طرزنا اكبر الملاحم و شهدنا احداث الفيضانات والسيول المدمرة وتحمل شعبنا اعباء كبيرة ولكنه بقي صامدا وتعرض شعبنا لحصار نفطي لكنه سجل ملحمة كبيرة بصموده .

وأشار رئيس الجمهورية الى ان ايران تمكنت في العام المنصرم من توفير احتياجات البلاد دون الحاجة للاعتماد على العوائد النفطية .

واوضح روحاني ان قطاع النفط تعرض العام الماضي الى اشد انواع الحظر والضغوط ، اذ تصور العدو ان الشعب الايراني سيستسلم أمام الضغوط القصوى ، لكن هذا الشعب صمد وقاوم وصنع ملاحم جديدة.

وتابع قائلا ان طلبات رخص العمل والانتاج كانت فوق المتوقع بحيث ساهم المستثمرون والتجار والمواطنون بزيادة الصادرات غير النفطية الى الحد الذي مكننا من تأمين احتياجات البلاد.

واضاف اننا وفي مطلع العام الجديد نمتلك من المخزونات الاستراتيجية مايفوق كل الاعوام السابقة، وهذا ما تحقق بفضل المسؤولين الاقتصاديين ، والقطاع الخاص والمزارعين والصناع والعمال.

وخلص الرئيس روحاني الى القول أننا بالنهاية لم نفشل ولم نتقهقر وصمدنا أمام الضغوط الامريكية، وانتصرنا على واشنطن في المحاكم الدولية واثبتنا أحقيتنا في جميع المحافل الدولية.