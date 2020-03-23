روحاني: مزاعم أمريكا بشان مساعدة ايران هي إحدى كبريات أكاذيب التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال روحاني الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاثنين: "أمريكا مسؤولة عن جزء من البطالة وصعوبة الحياة وعدم الاستثمار في إيران، ومسؤولة عن نقص بعض الأدوية في إيران .. أمريكا تتحمل مسؤولية جرائمها في إيران وهي ترتكب أكبر الجرائم في المنطقة .. أمريكا تمنع عنا مياه النبع وتعرض علينا كأسا من الماء العكر .. لا نريد كأس الماء العكر الذي تعرضه أمريكا".

وأوضح الرئيس الإيراني بأن إرهاب أمريكا وسياستها الخاطئة باتا اليوم أكثر وضوحا للعالم.

وأكد روحاني، إن اميركا فرضت حظرا ظالما وارهابيا على الشعب الايراني، معتبرا ادعاء اميركا بأنها مستعدة لمساعدة ايران في مكافحة فيروس كورونا بأنه احدى الأكاذيب الكبرى في التاريخ.

وفي جانب آخر من حديثه قال ان الشعب الايراني التزم بتطبيق الحجر الصحي في المنازل معتبرا البقاء في البيت افضل سبيل للتسريع بعودة الحياة الی طبيعتها.

وتابع الرئيس روحاني، "اطمئن الشعب الايراني ان العمل على ضمان سلامته وتوفير حاجاته یمثلان الهاجس الاول لدی الحكومة وجميع مؤسساتها والقوات المسلحة".

وقدم شكره للمنتجين والذين يضحون بصحتهم لتامين حاجات الناس وقال الذين يعملون في المستشفيات جسدوا التضحية الكبری.

وفي جانب اخر من تصریحاته قال اننا نعیش ظروفا افضل مقارنة مع باقي دول العالم حتى الدول المتقدمة من ناحية تامين الحاجات الضرورية والصحية و توفير ما يكفي من الاسرّة داخل المستشفيات.

وثمن جهود وسائل الاعلام و منظمة الاذاعة و التلفزيون لتوعية الشعب واكد على ضرورة التآزر والتعاون والتنسيق بین جمیع ابناء الشعب الايراني لتجاوز هذه الايام الصعبة واكد اننا سنتجاوز هذه الايام وان هذه المشكلة (انتشار فيروس كورونا) هي ازمة اجتاحت العالم وحلها يتطلب مساعي الجميع.

واشار الى اطلاق اسم القفزة الانتاجية على العام الجديد الايراني الذي بدا في 20 مارس 2020 واضاف يجب استثمار كافة طاقاتنا و امكانياتنا لتحقيق التنمية والتقدم في البلاد.

واضاف ان سماحة قائد الثوره الاسلامية اكد دوما خلال السنوات الاخيرة على القضايا الاقتصادية والنهضة الانتاجية وان الحكومة بذلت قصاری جهودها في العام الماضي للانعاش الاقتصادی.

يذكر ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اطلق على هذا العام اسم عام القفزة الانتاجية مؤكدا دور الانتاج في انعاش الاقتصاد الوطني للبلاد./انتهى/