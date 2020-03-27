الفي و926 إصابة جديدة بكورونا في ايران و11 الف يتماثلون بالشفاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم وزراة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور صرح بعد ظهر اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كنفرانس: أنه وفقا للمعطيات المختبرية منذ البارحة ظهرا حتى ظهر اليوم، فإن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا إزداد الى الفي و926 شخص، وبهذا تصل حالات الاصابة بكوفيد-19 في ايران حتى الـ27 من شهر مارس الجاري، الى 32 الف و و332 شخص.

وأضاف: لحسن الحض قد تماثل 11 الف و113 شخص بالشفاء، وخرجوا من المستشفيات.

ووفقا لتصريح جهانبور أنه خلال الساعات الـ24 الماضية قد توفي 144 شخص جراء الاصابة بكوفيد-19، ليصل عدد المتوفين إجمالا الى الفي و378 شخص منذ تفشي كورونا.

وأوضح: أن الفي و893 شخص يعانون من حالة شديدة من الاصابة بهذا المرض.