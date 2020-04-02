شروع التعاون العلمي بين ايران والصين لمكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وعلى هامش مشاركتة المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" يوم الاربعاء في مراسم إضاءة برج "آزادي" (الحرية) في طهران بتقنية ثلاثي الأبعاد لاظهار تعاطف الشعب الايراني مع الدول التي تواجه تفشي فيروس كورنا، قال موسوي: ان الصين بدأت التعاون العلمي مع العلماء الايرانيين في مكافحة فيروس كورونا فضلا عن تقديمها مساعدات طبية الى ايران في هذا المجال.

واضاف ان منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية ذات المصداقية الى جانب 30 دولة في العالم قدمت مساعدات الى ايران لمكافحة فيروس كورونا/ حيث اعربت الجمهورية الاسلامية عن تقديرها لهم.

واكد موسوي ان مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه بحاجة الى التعاون والتضامن بين دول العالم، مشيدا باداء ايران في مجال مكافحة فيروس كورونا مقارنة بالدول الاخرى. /انتهى/