تعاون علمي روسي ايراني وإنشاء مركز للدراسات الروسية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جامعة أستراخان الحكومية الروسية "کنستانتین مارکلوف "عبّر خلال لقاءه مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استاراخان، "مهدی آکوجکیان"، عن أمله في موافقة ايران على افتتاح مركز للدراسات الروسية واللغة الروسية.

وقال ماركلوف إن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يتطور بشكل نشط، ومن هنا تزداد شعبية اللغة الروسية ويتزايد باستمرارعدد الأشخاص الذين يرغبون في تعلم هذه اللغة.

وأضاف بناءً على ذلك، نقترح إنشاء مركز للدراسات واللغة الروسية في إحدى الجامعات الإيرانية، معربا عن استعداد جامعة أستراخان الحكومية لتوفير جزء من تكاليف هذا المركز وإرسال اساتذة إلى إيران.

كما أشاررئيس الجامعة إلى النقاط الهامة ومجالات التعاون بين جامعة أستراخان الحكومية والمجتمع العلمي والتعليمي الإيراني.

وذكر أن الجامعة تشهد حاليًا تنفيذ مشروع مماثل في جمهورية أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.

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