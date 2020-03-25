روحاني: سنشدد الاجراءات لمواجهة كورونا

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء اوضح الرئيس روحاني بان الغالبية العظمى من موظفي الدولة البالغ عددهم مليونين و 450 الفا قد تم تعطيلهم وقررنا بان يحضر ثلثهم الدوام بصورة متناوبة فيما بينهم، ما عدا القطاع الصحي والعلاجي الذي يعمل ويزاول نشاطه بكل وجوده.

وصرح بان عملية غربلة جيدة جارية في الوقت الحاضر لتحديد من ينبغي عليه مراجعة الطبيب واكد بانه ليس هنالك في الوقت الحاضر نقص من حيث الاسرّة والاطباء والممرضين واضاف، ان 60 بالمائة اسرة المستشفيات لدينا خالية وان 30 بالمائة من غرف العناية المركزة خالية ايضا.

واكد الرئيس روحاني ان ت"عليماتنا منذ البداية تتضمن استلام المساعدة من اي دولة في مجال مكافحة فيروس كورونا كما ان اي دولة تطلب المساعدة منا سنساعدها قدر طاقاتنا".

واضاف ان وزارة الخارجية اطلقت مشروع "لا للحظر" والعمل جار للافراج عن اموالنا المجمدة.

/يتبع/