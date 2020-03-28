ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 92

وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتعافي 42 مصابا.

وأضاف قوجة أن وزارة الصحة وزعت 3.6 مليون كمامة طبية على المؤسسات الحكومية في إطار الجهود لمحاربة فيروس كورونا.

من جهته، لم يستبعد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن أنشطة الحياة في تركيا توقفت بنسبة 80%، وتم فرض الحجر المنزلي في 7 مدن في البلاد.

وأكد أن السلطات اتخذت حتى الآن جميع الإجراءات الضرورية، وأن الخطوات المقبلة تتوقف على تطور الأوضاع.