منتخب إيران لكرة القدم الشاطئية يتربع على عرش القارة الأسيوية

وحصل منتخب ایران بتصنیف المنتخبات العالمية على 2309 نقطة وحل بالمرتبة الخامسة بعد كل من البرتغال والبرازيل وايطاليا وروسيا على التوالي.
آسيويا واصلت ايران التربع على عرش القارة تلتها اليابان والامارات بالترتيب.
واصل منتخب ايران تصدره للقاره الاسيوية في أحدث تصنيف لكرة القدم الشاطئية الصادر عن الاتحاد الدولي الجمعة.
وحصل منتخب ایران بتصنیف المنتخبات العالمية على 2309 نقطة وحل بالمرتبة الخامسة بعد كل من البرتغال والبرازيل وايطاليا وروسيا على التوالي.
آسيويا واصلت ايران التربع على عرش القارة تلتها اليابان والامارات بالترتيب.
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