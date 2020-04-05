ولايتي: المقاومة ستواصل طريقها بقوة حتى تطبيق المبادئ

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تحدث أمس السبت هاتفيا مع مستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي، وهنأ بمناسبة حلول العام الايراني الجديد، وأبدى تضامنه مع الشعب الايراني في مكافحة كورونا، كما اعرب عن سروره لشفاء وتحسن حالة ولايتي الصحية.

وقال هنية: نتمنى للشعب الايراني التوفيق والنجاح سيما في مسار مكافحة وباء كورونا.

وتوجه هنية بالشكر والتقدير من مواقف الجمهورية الاسلامية سيما قائد الثورة الاسلامية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، قائلا: آمل أن نشهد تحرير فلسطين في أقرب وقت ممكن وأن نصلي معا في القدس الشريف.

وبدوره تشكر ولايتي من هنية، قائلا: آمل أن يتم القضاء على فيروس كورونا جذريا بأسرع وقت ممكن وتنحل المشاكل التي سببها للمسلمين والمجتمع الاسلامي وكافة الدول، وأتمنى النصر والسلامة للشعب الفلسطيني الشريف والمضطهد.

وأعرب مستشار قائد الثورة الاسلامية عن الشكره والقديره للجهود التي تبذلها المقاومة بكافة مجموعاتها بما فيها حماس من أجل تحقيق مبادئ الشعب الفلسطيني وتحرير القدس، مضيفا: أن القدس وفلسطين هي كانت ولازالت ملكا للعالم الاسلامي والطريق الذي أسس له مجاهدوا المقاومة كالشهيد سليماني سيستمر بقوة حتى تحقيق الاهداف والمبادئ./انتهى/.