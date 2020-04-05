إزاحة الستار عن منظومة متطورة لقياس حرارة الجسم وتشخيص حمى كورونا

وتم ازاحة الستار عن هذه المنظومة الوطنية خلال مراسم اليوم الاحد برعاية مساعد شؤون السلامة احمد عبدالهي في مركز التعليم الطبي والدفاع البيئي لحرس الثورة الاسلامية علي رضا جلالي وعميد جامعة بقية الله للعلوم الطبية ورئيس مستشفى بقية الله وبامكان هذه المنظومة اجراء فحص كهروضوئي بدقة عالية للمناطق المزدحمة بهدف تشخيص المصابين بحمى كورونا .

وتقوم هذه المنظومة التي جرى انتاجها من قبل احد المراكز البحثية التابعة لحرس الثورة الاسلامية بفحص المناطق المزدحمة وتشخيص المصابين بحمى كورونا بشكل ذكي .

وقال منفذ المشروع في تصريح لوكالة انباء فارس ان هذه المنظومة تشتمل على كامرة حرارية واخرى بصرية وجهاز لقياس الحرارة. وقد تم انتاج هذه المنظومة في غضون 25 يوما ويمكن استخدامها في المراكز والمناطق المزدحمة مثل المترو والمستشفيات والاسواق المركزية .