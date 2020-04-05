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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٧ م

إيران.. تسجيل 2،483 حالة اصابة جديدة بكورونا والمتعافين 22،011 شخصا

إيران.. تسجيل 2،483 حالة اصابة جديدة بكورونا والمتعافين 22،011 شخصا

اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و483 إصابة جديدة بمرض كورونا ليصل عدد المصابين في البلاد الى 85 الف و226 شخص، فيما تماثل 22 الف و11 شخص بالشفاء.

وتابع جهانبور في تصريح صحفي له اليوم اليوم الاحد انه خلال الساعات الـ24 الماضية قد توفي 151 شخص ليصل عدد الوفيات الى 3 الاف و306 شخص.

وأضاف جهانبور أنه من بين المصابين بالوباء، هناك 4 الاف و57 شخص يعانون من حالة حرجة./انتهى/.

رمز الخبر 1903196

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