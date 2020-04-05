إيران.. تسجيل 2،483 حالة اصابة جديدة بكورونا والمتعافين 22،011 شخصا

وتابع جهانبور في تصريح صحفي له اليوم اليوم الاحد انه خلال الساعات الـ24 الماضية قد توفي 151 شخص ليصل عدد الوفيات الى 3 الاف و306 شخص.

وأضاف جهانبور أنه من بين المصابين بالوباء، هناك 4 الاف و57 شخص يعانون من حالة حرجة./انتهى/.