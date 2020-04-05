إيران.. تسجيل 2،483 حالة اصابة جديدة بكورونا والمتعافين 22،011 شخصا

وتابع جهانبور في تصريح صحفي له اليوم اليوم الاحد انه خلال الساعات الـ24 الماضية قد توفي 151 شخص ليصل عدد الوفيات الى 3 الاف و306 شخص.
وأضاف جهانبور أنه من بين المصابين بالوباء، هناك 4 الاف و57 شخص يعانون من حالة حرجة./انتهى/.
اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و483 إصابة جديدة بمرض كورونا ليصل عدد المصابين في البلاد الى 85 الف و226 شخص، فيما تماثل 22 الف و11 شخص بالشفاء.
وتابع جهانبور في تصريح صحفي له اليوم اليوم الاحد انه خلال الساعات الـ24 الماضية قد توفي 151 شخص ليصل عدد الوفيات الى 3 الاف و306 شخص.
وأضاف جهانبور أنه من بين المصابين بالوباء، هناك 4 الاف و57 شخص يعانون من حالة حرجة./انتهى/.
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