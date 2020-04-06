  1. إيران
٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٤٤ م

روحاني: مواجهة فيروس "كورونا" في ظل الحظر الأميركي أصعب على إيران من الدول الأخرى

روحاني: مواجهة فيروس "كورونا" في ظل الحظر الأميركي أصعب على إيران من الدول الأخرى

قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانوئيل ماكرون اننا نتوقع من الدول الصديقة أن تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لرفع الحظر الظالم والاحادي في ظل هذه الظروف.

وتمنى الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي اجراه معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين التوفيق لفرنسا حكومة وشعبا ولجميع شعوب العالم في مكافحة فيروس كورونا وقال انه يجب أن تدرك جميع البلدان والحكومات أنها لا تستطيع اجتياز هذه الظروف الحساسة دون مساعدة وتعاون والاستفادة من تجارب بعضها البعض.

واشار روحاني إلى أن مواجهة هذا المرض أصعب على إيران من الدول الأخرى في ظل الحظر و أضاف انه على الرغم من حقيقة أن الحكومة الأمريكية انتهكت القانون الدولي بفرض حظر غير قانوني على إيران ، فانها تتجاهل في هذه الحالة أيضا اللوائح الصحية لمنظة الصحة العالمية في العام 2005 .

ووصف روحاني الخطوات الأولية المتخذة لإنشاء آلية إنستكس بأنها إيجابية لكنها غير كافية ، قائلاً انه لا ينبغي أن يقتصر هذا المسار على المنتجات الطبية والغذائية ويجب أن نكون قادرين على استخدامه لتلبية جميع احتياجات بلادنا.

رمز الخبر 1903226

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