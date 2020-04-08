الأمين العام لاتحاد البرلمانات الإسلامية يبعث رسالة الى رئيس البرلمان الايراني

بعث الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUIC) "محمد قريشي نياس" رسالة الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني"؛ داعيا الباري سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.