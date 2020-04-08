منظمة الصحة العالمية: إستقرار مؤشر الاصابة بفايروس كورونا في ايران

وقال مدير المكتب الإقليمي لشؤون الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية "ريجارد برنان"، انه نظرا لتعزيز الإجراءات الوقائية المؤثرة من جانب السلطات الايرانية، نحن نشاهد اليوم مؤشرا مستقرا للإصابات بفايروس كورونا في ايران؛ وفي الواقع هناك مؤشرات دالة على تراجع عدد المصابين الجدد خلال الايام الاخيرة ايضا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية أعلن في وقت سابق من يوم الاربعاء، أن عدد الإصابات بفايروس كورونا في إيران، بلغ لغاية ظهر الأربعاء 67 ألفا و286 شخصا، والوفيات 4003 حالات، في حين تعافى من الفايروس لحد الآن 29 ألفا و812 شخصا.