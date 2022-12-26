الصحة الإيرانية: 60 اصابة جديدة و وفاة واحدة بكورونا في إيران

وأضافت الوزارة، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ 7 ملايين و 335 الف و 964 شخصا.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و150 الفا و423 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 561 ألفا و 735 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 398 ألفا و 563 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 155 مليونا و 110 ألفا و 721 جرعة.

وتشهد إيران منحناً تنازلياً خلال الأشهر الماضية لمعدل الإصابات والوفيات بالفايروس، وذلك نظراً للإجراءات المُتّبعة في البلاد للحد من انتشاره.

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