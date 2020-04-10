1972 إصابة جديدة بكورونا في ايران وشفاء 52 بالمئة من المصابين

وقال جهانبور في تصريح اليوم : منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 1972 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع مجموع الاصابات في البلاد الى 68192 اصابة مؤكدة.



واعرب المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن أسفه لتسجيل 122 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 4232 حالة.

ولفت جهانبور الى زيادة وتيرة تعافي مرضى كورونا في ايران، مؤكدا تعافي 35465 شخصا حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا.

واضاف: ان 3969 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

وتابع جهانبور: تم لحد الآن اجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا على 242 ألف و 568 شخصا في انحاء البلاد.