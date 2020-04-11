  1. الإقتصاد
١١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٣٦ م

قاسمي يعلق على محاولات أميركا للحؤول دون انتفاع إيران بأرصدتها المالية لمكافحة "كورونا"

قاسمي يعلق على محاولات أميركا للحؤول دون انتفاع إيران بأرصدتها المالية لمكافحة "كورونا"

علق السفير الايراني في باريس "بهرام قاسمي"، اليوم السبت، على محاولات أميركا للحؤول دون انتفاع إيران بأرصدتها المالية لمكافحة "كورونا"، وقال ان من يفرض الحظر لا يدرك لغاية الان بان مواجهة المعاناة المشتركة بسبب فيروس كورونا المستجد تتطلب جهودا مستمرة وجماعية شاملة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على حساب السفارة الايرانية في باريس بموقع تويتر ، كتب قاسمي: لقد شهدنا على مستوى العالم وقوع مختلف الكوارث الطبيعية في العديد من الدول كالزلازل والسيول والاعاصير ، ورأينا العالم كله ولدوافع متعددة يتعاطف مع المنكوبين ويقدم لهم المساعدات .

واضاف ان البعض يحاول كما في السابق الاستمرار بفرض الحظر والضغوط القصوى لاهداف سياسية ، معتبرا ان حرمان الدول من الاستفادة من ارصدتها في الخارج يدل على أن القوى المتمسكة بفرض الحظر لم تدرك بعد أن مكافحة ومواجهة فيروس كورونا بحاجة الى جهود دولية مشتركة ومتواصلة يساهم بها الجميع./انتهى/

رمز الخبر 1903317

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