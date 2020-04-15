المتحدث باسم الحكومة الايرانية: انخفضت الوفيات في محافظة طهران بنسبة 40%

كما اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، انه سيتم تسيير رحلة جوية الى مدينة جدة السعودية لاعادة موظفي مكتب الخطوط الجوية الايرانية العالقين هناك.

وقال ربيعي: انه استفسر من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول ارسال طائرة ايرانية الى جدة، والذي ابلغه بانه لا علم له بهذا الموضوع.

واردف ربيعي قائلا: انه استفسر من وزير المواصلات محمد اسلامي، بشأن هذا الموضوع والذي اوضح بان تسيير رحلة الى جدة تأتي في اطار مهمة ادارية ولاعادة موظفي شركة الطيران الحكومية الى ايران، وليس لها أي طابع سياسي./انتهى/