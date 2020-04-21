  1. السياسة
٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥٣ ص

ظريف يعلن:

مساعٍ ايرانية مع كل من الجانب السوري و الافغاني واليمني من اجل ارساء السلام

مساعٍ ايرانية مع كل من الجانب السوري و الافغاني واليمني من اجل ارساء السلام

تحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن مساعي ومفاوضات ايرانية مع كل من الجانب السوري والافغاني واليمني سعيا لإنهاء الازمة العارمة في هذه البلدان.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" امس الاثنين: انه وقبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسيرة آستانا عبر الفيديوكونفرانس، التقيت اليوم الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية السوري (وليد المعلم).

واضاف: انه وفيما يتعلق بافغانستان التقى مندوبنا الخاص جميع الاطراف خلال الايام الماضية في كابول.  

وتابع وزير الخارجية: انه وحول قضية اليمن يتعاون مندوبنا الخاص مع منظمة الامم المتحدة واليمنيين لانهاء مصائب هذا البلد.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار دمشق البارحة الاثنين واجرى محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم.

رمز الخبر 1903510

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 16 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي