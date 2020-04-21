مساعٍ ايرانية مع كل من الجانب السوري و الافغاني واليمني من اجل ارساء السلام

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" امس الاثنين: انه وقبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسيرة آستانا عبر الفيديوكونفرانس، التقيت اليوم الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية السوري (وليد المعلم).

واضاف: انه وفيما يتعلق بافغانستان التقى مندوبنا الخاص جميع الاطراف خلال الايام الماضية في كابول.

وتابع وزير الخارجية: انه وحول قضية اليمن يتعاون مندوبنا الخاص مع منظمة الامم المتحدة واليمنيين لانهاء مصائب هذا البلد.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار دمشق البارحة الاثنين واجرى محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم.