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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م

السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي ادعاء نقل قوات من سوريا الى اليمن

السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي ادعاء نقل قوات من سوريا الى اليمن

نفت السفارة الإيرانية في أنقرة ادعاء وكالة الاناضول بقيام ايران بنقل قوات من سوريا الى اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة في تغريدة على تويتر صباح اليوم الأحد الخبر الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول حول نقل إيران لقوات من سوريا إلى اليمن وقالت: مثل هذا الادعاء دليل على الجهل بالحقائق الميدانية.

كما اوضحت السفارة الايرانية أن هذا الادعاء الكاذب يتناقض مع نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الكارثية واللاإنسانية ضد الشعب اليمني.

واضافت السفارة الايرانية في انقرة: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية دعت دائمًا إلى إنهاء هذه الحرب ودعمت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.

يذكر ان وكالة أنباء الأناضول نشرت خبرا زعمت فيه أن إيران أرسلت 120 جنديا سوريًا من محافظة دير الزور إلى اليمن لإسناد انصار الله (الحوثيين).

/انتهى/

رمز الخبر 1914270
https://ar.mehrnews.com/news/1914270/

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