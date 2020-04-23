  1. السياسة
٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥١ ص

واعظي:

اطلاق القمر الصناعي "نور" صفحة ذهبية اخرى لنجاحات علماء الفضاء في البلاد

اطلاق القمر الصناعي "نور" صفحة ذهبية اخرى لنجاحات علماء الفضاء في البلاد

وصف رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمود واعظي" عملية اطلاق القمر الصناعي "نور-1" بأنها صفحة ذهبية اخرى لشباب وعلماء البلاد في مجال الفضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن واعظي كتب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام"، ان اطلاق القمر الصناعي "نور" بنجاح الى مدار 425 كم حول الارض يعد صفحة ذهبية اخرى تضاف الى مفاخر شباب وعلماء البلاد في مجال الفضاء.

واضاف، ان القمر الصناعي "نور" وكذلك حامل القمر الصناعي "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، يعدان منجزا وطنيا ورمزا لارتقاء المعرفة الفضائية في ايران.  

وتابع واعظي، اننا نهنئ حرس الثورة الاسلامية والشعب الايراني العزيز بهذه المناسبة.

وقد اطلق الحرس الثوري صباح الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1".

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة حامل القمر الصناعي "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم. /انتهى/

رمز الخبر 1903558

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