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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:١٦ ص

آية الله جنتي:

نجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي أذهل الأعداء وأبهج الأصدقاء

نجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي أذهل الأعداء وأبهج الأصدقاء

قال رئيس مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله احمد جنتي: إن نجاح الحرس الثوري في اطلاق القمر الصناعي "نور-1" اذهل الاعداء وابهج الاصدقاء.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي رسالة وجهها، الاربعاء، هنأ آية الله جنتي بنجاح الحرس الثوري في اطلاق القمر الصناعي "نور-1" ووضعه في المدار حول الارض.

وجاء في جانب من الرسالة، ان الحرس الثوري اضاف اليوم ورقة ذهبية اخرى الى سجل البلاد بنجاحه في اطلاق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل "قاصد" ووضعه في مدار حول الارض.

واضاف، ان هذه المفخرة الكبرى التي تحققت للمرة الاولى وباستخدام صاروخ حامل للقمر الصناعي ثلاثي المراحل، قد اذهلت الاعداء وابهجت الاصدقاء وانني اهنئ جميع الاعزاء الذين ساهموا في تحقيق هذه المفخرة.

واكد آية الله جنتي بانه على اعداء الثورة الاسلامية ان يعلموا بان هذه هي بداية حركة الحرس الثوري في مجال الفضاء ومن المؤكد ان حراس الاسلام، بحصولهم على الخدمات الفضائية من هذا القمر الصناعي ومن سائر الاقمار الصناعية ان شاء الله تعالى، سيزرعون اليأس في نفوس الاعداء اكثر مما مضى. /انتهى/

رمز الخبر 1903560

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