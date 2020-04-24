روحاني يهنئ قادة الدول الاسلامية حلول شهر رمضان المبارك

وبعث الرئيس روحاني برقيات منفصلة الى قادة الدول الاسلامية هناهم فيها حلول شهر رمضان المبارك ، شهر القران والرحمة والمغفرة الالهية وقال اننا نامل ببركة هذا الشهر الشريف ان نتمكن من توفير الارضية لتعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية اكثر فاكثر وان نسهم عبر مضافرة الجهود وتبادل التجارب في تسريع عملية مكافحة فيروس كورونا وان نشهد القضاء على هذا الفيروس في كافة انحاء العالم.

وتمنى الرئيس روحاني في برقياته ان يقبل البارئ تعالى طاعات وعبادات قادة الدول الاسلامية في شهر رمضان المبارك والسعادة والرفعة والشموخ للمسلمين.