حرکة التوحید الاسلامي تستنکر قرار الحکومة الالمانیة ضد حزب الله

واستنکر مجلس أمناء "حرکة التوحید الاسلامی" فی طرابلس، فی بیان، قرار الحکومة الألمانیة ضد "حزب الله"، مؤکدا أن "حزب الله هو حزب سیاسی لبنانی له حضوره الوازن فی البرلمان اللبنانی، ما یعکس حضوره الشعبی الواسع علی مساحة الوطن"، لافتا الی أن "تغاضی ألمانیا عن الجرائم التی ترتکب بحق الشعب الفلسطینی والیمنی لهو دلیل ثانٍ علی رضوخ الحکومة الألمانیة للسیاسات الصهیو-أمیرکیة".وشدد المجلس علی انه "یکفی حزب الله فخراً أن أول من بارک القرار الألمانی هو الکیان الصهیونی الغاصب والولایات المتحدة الأمیرکیة وبعض الأنظمة العمیلة التابعة لهم"./انتهى/
اصدر مجلس امناء حركة التوحيد الاسلامي في طرابلس بيانا ادان فيه قرار المانيا ضد حزب الله معتبرا ان امريكا تضغط على الدول الاوروبية من اجل ذلك.
رمز الخبر 1903790
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