حرکة التوحید الاسلامي تستنکر قرار الحکومة الالمانیة ضد حزب الله

واستنکر مجلس أمناء "​حرکة التوحید الاسلامی​" فی ​طرابلس​، فی بیان، قرار ​الحکومة الألمانیة​ ضد "​حزب الله​"، مؤکدا أن "حزب الله هو حزب سیاسی لبنانی له حضوره الوازن فی ​البرلمان اللبنانی​، ما یعکس حضوره الشعبی الواسع علی مساحة الوطن"، لافتا الی أن "تغاضی ​ألمانیا​ عن الجرائم التی ترتکب بحق ​الشعب الفلسطینی​ والیمنی لهو دلیل ثانٍ علی رضوخ الحکومة الألمانیة للسیاسات الصهیو-أمیرکیة".وشدد المجلس علی انه "یکفی حزب الله فخراً أن أول من بارک القرار الألمانی هو الکیان الصهیونی الغاصب و​الولایات المتحدة الأمیرکیة​ وبعض الأنظمة العمیلة التابعة لهم"./انتهى/