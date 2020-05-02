الأجدر بأميركا بدل نشر الاكاذيب ان تضع حدّا لسياساتها القائمة على التهديد والاغتيال

وكتب مسجدي في تغريدته : ان مساعد وزير خارجية امريكا يتهم ايران من جديد بالتدخل في شؤون العراق.

واضاف، "انني اؤكد بان العراق بلد مستقل ولايحتاج الى التدخل من جانب اي شخص".

وتابع : الأجدر بامريكا بدل نشر الاكاذيب ان تضع حدّا لسياساتها القائمة على التهديد والاغتيال.

جاء ذلك، ردا على مزاعم مساعد وزير الخارجية الامريكي الاخيرة لشبكة العربية، حول ما وصفه بـ "التدخل في شؤون العراق".

وتجدر الاشارة هنا ايضا، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبشهادة المسؤولين العراقيين انفسهم لم ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وانما بادرت في ظل الظروف الحساسة مرارا الى مساعدة الشعب والحكومة في هذا البلد.