الدوري الانجليزي لكرة القدم بلا جمهور لفترة طويلة

وقال كلارك: "مع الاستمرار بتطبيق التباعد الاجتماعي في المستقبل، فإننا نواجه تغييرات كبيرة في النظام الاقتصادي الكروي بأكمله، على سبيل المثال، من الصعب توقع حشود من المشجعين الذين هم شريان حياة اللعبة، تعود إلى المباريات في أي وقت قريب".

وتوقفت كرة القدم الإنجليزية منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، واتخذ القرار بإنهاء موسم 2019-2020 في كل من الدوريات دون الدرجات الأربع الأولى، لكن أثار كوفيد-19 قد لا تنحصر بالموسم الحالي، بل هناك إمكانية أن تمتد حتى موسم 2020-2021 بحسب ما حذر كلارك في رسالة موجهة إلى مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وما زال الدوري الإنجليزي الممتاز يأمل في إنهاء الموسم خلف أبواب موصدة، مع "مشروع الاستئناف" الذي يهدف إلى تقليل الخسائر المتوقعة بحوالي مليار إسترليني إذا لم تستكمل البطولة.

وكشف كلارك الذي تأثر اتحاده بإلغاء أربع مباريات على الأقل للمنتخب الوطني وتعليق منافسات مسابقة الكأس، أنه تم الاتفاق على تخفيض "معقول" للميزانية بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني (93.2 مليون دولار).

وتتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وبالتالي فإن لقبه الأول منذ 1990 شبه محسوم في حال استؤنف الموسم.

كما اقترح المسؤولون أن يكون 22 أغسطس موعد انطلاق موسم المقبل.

المصدر: أ ف ب