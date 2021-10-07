إيران تفوز على الامارات بهدف مقابل لاشيء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أقيمت المباراة بين منتخبي كرة القدم إيران والامارات في الدور التأهيلي لكأس العالم مساء اليوم الخميس، على ملعب زعبيل والتي انتهت بفوز المنتخب الإيراني بنتيجة 1-0.

وسجل اللاعب الإيراني مهدي طارمي هدف منتخب ايران الوحيد في مرمى الإمارات في الدقيقة 70 ضمن المجموعة الاولى للتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإيراني جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) فيما توقف رصيد الإمارات عند المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق 5 نقاط عن كوريا الجنوبية صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط.

وفي باقي مباريات المجموعة يوم الخميس أيضاً فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-1 على ستاد أنسان-وا في أنسان، وتعادل العراق مع لبنان 0-0 على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وجدير بالذكر بان الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، تقام الثلاثاء المقبل، وتلتقي خلالها سوريا مع لبنان في عمان، والإمارات مع العراق في دبي، وإيران مع كوريا الجنوبية في طهران.

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