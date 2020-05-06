إجراء الجولة الثانية من المشاورات بين ايران وتركمانستان

وافادت وكالة مهر للأناء نقلا عن قسم العلاقات العامة للخارجية الايرانية، أن هذا الاجتماع عقد أمس الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس حيث ترأسه من الجانب الايراني المساعد السياسي لوزير الخارجية "سيدعباس عراقجي" ومن الجانب التركمانستاني مساعد وزير الخارجية "وفا حاجي" وبحث الطرفان احدث مستجدات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والقنصلي وكذلك القضايا الاقليمية والدولية .

وشدد الجانبان على اهمية العلاقات بين البلدين وضرورة التعاون المشترك بينهما واتخاذ التدابير اللازمة لازالة الموانع والمشاكل الناجمة عن جائحة كورونا .

واتفق البلدان على استئناف نشاط الحدود البرية والسككية مع مراعاة البروتكولات الصحية والتعاون لمواجهة الاثار الاقتصادية لازمة كورونا واستئناف الاجتماعات حول التعاون الاقتصادي الثنائي وكذلك التبادل التجاري وحل مشاكل الترانزيت ومواضيع اخرى تهم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المواضيع الاخرى التي تم بحثها بين مساعدی خارجية ايران وتركمانستان هي مستجدات الساحة الافغانية وكذلك احلال السلام في المنطقة .