عراقجي يؤكد أهمية القارة الأفريقية بالنسبة لايران

وأفادت وکالة مهر للأنباء بأنه خلال اللقاء، قدّم همّت بناه عرضًا حول خطته وبرنامجه للعمل فی مهمّته الجدیدة، مبیّنًا أولویاته فی تطویر العلاقات الثنائیة وتعزیز التعاون بین البلدین.

من جانبه، تمنّى وزیر الخارجیة النجاح للسفیر الجدید فی دار السلام، مؤکّدًا أهمیة القارة الإفریقیة فی السیاسة الخارجیة الإیرانیة، وضرورة بذل الجهود لتعزیز العلاقات بین إیران وتنزانیا فی مختلف المجالات، ولا سیّما فی المیادین الاقتصادیة والتجاریة.

یُشار إلى أنّ محمد جواد همّت بناه شغل سابقًا مناصب عدّة، من بینها رئیس إدارة المعلومات الاقتصادیة والتعاون الإنمائي، وخبیر فی سفارتي إیران فی کلٍّ من ستوکهولم ولشبونة، ورئیس الإدارة الثالثة لآسیا وأوقیانوسیا، وکذلك القائم بالأعمال فی سفارة إیران فی برونای دار السلام.