  1. السياسة
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٠٨ ص

الأدميرال خانزادي:

لمنظمة الصناعات البحرية دوراً محورياً في تسيير الاهداف الإستراتيجية للبلاد

لمنظمة الصناعات البحرية دوراً محورياً في تسيير الاهداف الإستراتيجية للبلاد

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي أن منظمة الصناعات البحرية تعد القلب النابض للصناعات البحرية والعسكرية في البلاد ودورها محورياً في تسيير الاهداف الاستراتيجية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي أجرى برفقة رئيس منظمة الصناعات البحرية الأدميرال امير رستكاري زيارة تفقدية لمشاريع قيد التنفيذ لدى منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في مدينة بندرعباس جنوب ايران.

وأثنى خانزادي بجهود الكوادر والعاملين لدى منظمة الصناعات البحرية، مشيرا الى قدرات وخبرات هذه المنظمة في كافة مجالات صنع واعادة تاهيل الوحدات البحرية، كما قال: أن هذه المجموعة الصناعية والعسكرية تعد القلب النابض للصناعات البحرية والعسكرية في البلاد وطالما ادت دورا محوريا في تسيير الاهداف الضخمة والاستراتيجية للبلاد./انتهى/.

رمز الخبر 1903892

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