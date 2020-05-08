روحاني يصدر أوامر لأخذ اجراءات احترازية والجهوزية التامة على خلفية وقوع الزلزال

وأفاد الموقع الإعلامی لرئاسة الجمهوریة، ان الاتصالات الهاتفیة للرئیس روحانی جاءت فجر الیوم الجمعة، بعد وقوع الزلزال مباشرة.

وضرب فجر اليوم الجمعة زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في عمق 7 كم تحت الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 وفي الساعة 00:48:21 بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران والتي تقع شرق العاصمة

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهرن ان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.