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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:١٥ م

سوخوی-35 قاتلة الأشباح الروسیة

سوخوی-35 قاتلة الأشباح الروسیة

يوضح هذا الفيديو مزايا المقاتلة سوخوي-35 قاتلة الأشباح الروسية.

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رمز الخبر 1904829

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