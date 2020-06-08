https://ar.mehrnews.com/news/1904829/ ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ ٣:١٥ م رمز الخبر 1904829 السياسة السياسة ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ ٣:١٥ م سوخوی-35 قاتلة الأشباح الروسیة يوضح هذا الفيديو مزايا المقاتلة سوخوي-35 قاتلة الأشباح الروسية. تحميل 15 MB رمز الخبر 1904829 سمات روسيا مقاتلات سوخوي المقاتلات الروسية القوة الجوية مطالب مرتبط روسيا ترد على تدريبات حلف الشمال الأطلسي 35 غارة جوية نفذتها قوات تحالف العدوان على ثلاث محافظات في اليمن مقاتلات "سو-35" روسية اعترضت بشكل خطر إحدى طائراتنا زلزال بقوة 4،4 درجات على مقياس ريختر يهز طهران تسجيل 35 حالة وفاة جراء كورونا في ايران والمتعافين يفوق عددهم عن 93 الف جهانغيري يؤكد ضرورة تعزيز الصادرات غير النفطية لتحقيق شعار "قفزة الانتاج" روحاني يصدر أوامر لأخذ اجراءات احترازية والجهوزية التامة على خلفية وقوع الزلزال وفاتان و 23 اصابة نتيجة وقوع هزة ارضية في شرق طهران
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