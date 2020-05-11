رصد مرضى كورونا في ايران يأخذ وتيرة متزايدة ونسبة الوفيات تتراجع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي قال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين: خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التي عقد أمس الاحد بمشاركة قائد الثورة الاسلامية، تمت دراسة اخر المستجدات حول هذا المرض.

وأكد ربيعي على مساعي الحكومة في مكافحة كورونا وإجراءاتها في الحفاظ على ارواح الشعب وحمايتهم من الاضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا الوباء والحظر الاقتصادي عى البلاد.

وقال ربيعي: نظرا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة بما فيها التباعد الاجتماعي الذكي، نشهد حاليا تراجعا في وتيرة الوفيات وتزايد وتيرة رصد المرضى، حيث نرى أن عدد الذين يتلقّون العلاج خارج العيادة يزداد وهذا ناجم عن برنامج وزارة الصحة لرصد مرضى كورونا.

وأضاف: اليوم نكاد أن نتوصل الى أجراء 30 الف فحص للإصابة بكورونا يوميا، ونتوقع التوصل لإجراء مليون ونصف فحض طبي.

وفي سياق آخر فيما يتعلق بمسألة تبادل السجناء مع الامريكيين قال ربيعي: هذا الاقتراح يرتبط بنفس ما اقترحه وزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل عامين والذي أكد فيه استعداد ايران لتبادل السجناء مع كل دول العالم وليس فقط مع امريكا.

واضاف ان هذا الأمر ليس بحاجة الى وساطات أو اجراء مفاوضات اذا توفرت الارادة التنفيذية ، موضحا ان مكتب رعاية المصالح الذي تمثله سويسرا بامكانه بما يملك من تجربة ادارية ان ينجز عملية التبادل.

ومن جانب اخر آعرب المتحدث باسم الحكومة عن أسفه للحادث الاخير الذي اودى بحياة بعض المهاجرين الافغان قرب الحدود الايرانية وتقدم بالتعازي لعوائل الضحايا ، كما تطرق الى عمق علاقات الصداقة والاخوة بين ايران وافغانستان حيث تستضيف ايران نحو ثلاثة ملايين من ابناء الشعب الافغاني يمارسون الاعمال المختلفة .

وحذر ربيعي من اي تفسير خاطئ للحادث او استغلاله من قبل المغرضين لتعكير صفو العلاقات بين طهران وكابل ، مؤكدا حرص ايران على تعزيز علاقات الصداقة والاخوة مع افغانستان.

كما بارك ربيعي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نيل حكومته ثقة البرلمان ، مؤكدا ترحيب ايران بتشكيل الحكومة الجديدة واحترامها لاختيار الشعب العراقي واستعدادها لتعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات.