فرقاطة "كنارك" لم تغرق والمصابين بحالة صحية جيدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمس الاثنين تعرضت فرقاطة "كنارك" الى استهداف ناري عن طريق الخطا من قبل الفرقاطة الحربية "جماران" قرب ميناء جاسك، وذلك أثناء تدريب عسكري بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أنْ تتخذ مسافةَ الأمان، ما اسفر عن استشهاد عدد من طاقم القوة البحرية للجيش.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرده: تعداد شهدای این حادثه ۱۹ تن بوده و تعداد مجروحان نیز ۱۵ نفر است که در وضعیت مناسبی به سر می‌برند.

وقال رئيس جامعة ايرانشهر للعلوم الطبية في تصريح له:أن 15 من المصابين جراء هذا الحادث نقلوا الى مشفى الامام علي (ع) بمدينة جابهار، وخضعوا للإجراءات الطبية والعلاجية والتقارير تشير الى أنهم في حالة جيدة حاليا.

ویشار ان اثنان من المصاین تلقوا العلاج في العيادة الخارجية و13 يرقدون في المستشفى وعدد قد منهم خضع لعملية جراحية.

فرقاطة "كنارك" لم تغرق

وفند مصدر عسكري مطلع الاخبار التي روجت لها بعض الجهات الاعلامية حول الانهيار الكامل وغرق فرقاطة كنارك، قائلا: فأن هذه الفرقاطة لم تغرق، و تم نقلها الى الساحل.

لاحقا نوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.