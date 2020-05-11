سقوط ۱۹ شهيداً و۱۵ جريحاً جراء حادثة إستهداف فرقاطة "كنارك" جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قسم العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني أصدر بيانا حول حادث استهداف فرقاطة في المياه القرية من ميناء "جاسك" جنوب شرق ايران، اعلنت فيه: أمس الاثنين تعرضت عوامة حرية لوجيستية في مياه منطقة "جاسك" و"جابهار" الى استهداف ناري عن طريق الخطا أثناء تدريب عسكري، ما اسفر عن استشهاد عدد من طاقم القوة البحرية للجيش.

وذكر البيان أن بعد وقوع الحادث سارعت فرق الاغاثة البحرية بالحضور في موقع الحادث وإخراج المصابين والشهداء من السفينة ونقلهم الى مراكز تلقي العلاج.

وأضاف: استشهد ۱۹ شخصا وأصيب ۱۵ آخرون بجروح اثر هذا الحادث.

بر اساس این گزارش شناور حادثه‌دیده کنارک طی عملیاتی برای بررسی‌های فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است.

ويذكر أن فرقاطة كنارك لم تتحطم تماما وتم نقلها الى الرصيف البحري بعد اجراء الفحوصات الهندسية.