اللواء سلامي يعزي يإستشهاد أفراد من أفراد القوات البحرية التابعة للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء سلامي ابرق برسالة الى القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، حيث قدم تعازيه الحارة بإستشهاد عدد من أفراد القوة البحرية أثناء التدريب العسكري في مياه بحر عمان، لقائد الثورة الاسلامية واللواء موسوي وكافة العاملين في القوة البحرية وأسر الشهداء، وتمنى أن يمن الباري تعالى بالصبر السلوان لجميع زماء واسر وذوي الشهداء وأن يكتب لهم اجر الصابرين والشاكرين على هذه المصيبة.