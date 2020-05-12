جهانغيري يؤكد ضرورة تعزيز الصادرات غير النفطية لتحقيق شعار "قفزة الانتاج"

وأوضح اسحاق جهانغيري لدى ترأسه اجتماعا ناقش سبل تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار ودعم المصدرين يوم الاثنين، بأن ولانعاش الانتاج الدخلي يتعين ايجاد اسواق تصديرية بالخارج لعرض السلع فيها.

وأشار الى أن تقرير البنك المركزي الذي حدد مبلغ 35 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية واردات السلع الاساسية والمواد الاولية في السنة الجارية، مبيّنا أنه على ضوء الانخفاض غير المسبوق للنفط يتوجب التركيز على الصادرات غير النفطية للحصول على العملة التي تحتاجها البلاد.

ودعا وزارة الخارجية الايرانية الى تكثيف الدبلوماسية الاقتصادية والتركيز على الاسواق التصديرية على رأسها دول الجوار الـ 15 والصين والهند ودول الاتحاد الجمركي الاوراسي (روسيا – بيلارورسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا).