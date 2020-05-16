لابد من الالتفات الى موقف المرجعية في استنكار تجاوز السعودية على الشهيد "المهندس"

وصرح نصر الشمري في تعليق له على تجاوز قناةmbc السعودية على قائد الحشد الشعبي الراحل، قائلا: إن عجزت الحكومات والمؤسسات الرسمية من اتخاذ الرد المناسب على هذه التجاوزات لابد من الالتفات الى موقف المرجعية العليا التي اشارت الى ان يكون بعد ذلك الدور للمجتمع العراقي الكريم في اتخاذ الموقف المناسب لمثل هذه التجاوزات والاساءات المتكررة.



أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن المتحدث الرسمي باسم الحركة علق على تجاوز قناة mbc السعودية على القائد المجاهد الشهيد "ابو مهدي المهندس" رضوان الله تعالى عليه.

وأشار المهندس نصر الشمري الى أن "بالامس كان التجاوز على القيم الاخلاقية لقبائلنا العراقية الاصيلة واليوم صار التجاوز على رموزنا القادة الشهداء، مصرحا أن الان يستبين لكل من له بصر وبصيرة الدور التخريبي لقنوات الفتنة التي يمولها الكيان السعودي.

واعتبر التجاوز على الشهيد ابو مهدي المهندس بانه محاولة بائسة يائسة من الكيان السعودي لحرف الانظار عن عيوبه وجرائمه التي يندى لها الجبين، موضحا أنه يكفي هذا النظام الارهابي السعودي عارا الاف الابرياء من الشيوخ والنساء والاطفال الذين حصد ارواحهم ارهاب الوهابية الاعمى.

وأضاف، إن عجزت الحكومات والمؤسسات الرسمية ولاسيما هيئة الاعلام والاتصالات المعني الاول بذلك عن الرد المناسب لهذه التجاوزات عندها لابد من الالتفات الى موقف المرجعية العليا التي اشارت الى ان يكون بعد ذلك الدور للمجتمع العراقي الكريم في اتخاذ الموقف المناسب لمثل هذه التجاوزات والاساءات المتكررة.

وأكد الشمري على أن الجميع اليوم مطالب بموقف ممن يسيء الى العراق وشعبه ومقدساته ورموزه وشهدائه.

الجدير بالذكر أن قناة mbc التي تمول من قبل الكيان السعودي الراعي للارهاب، وصفت مؤخرا في احدى برامجها الشهيد ابو مهدي المهندس بـ"الارهابي" حيث أثار هذا الامر الردود السلبية لدى الرأي العام وخلق موجة من الاستنكار على مستوى المنطقة لاسيما من قبل الشعب العراقي.