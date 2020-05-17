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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٠ ص

مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية يدعو امريكا لقرائة قرار 2231 بدقة اكبر

مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية يدعو امريكا لقرائة قرار 2231 بدقة اكبر

اكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بانه على اميركا العودة للاتفاق النووي اولا للاستفادة من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، موجها النصيحة لواشنطن بدراسة نص القرار بدقة.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت: ان الولايات المتحدة تتصور خطأ بان البندين 10 و 111 في القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي يسمحان لها استخدام آلية الزناد التلقائي لاعادة الحظر من قبل منظمة الامم المتحدة (تمديد الحظر التسليحي على ايران).

واضاف: انه على الشركاء الاميركيين دراسة نص القرار بدقة اكبر، اذ ان كلا البندين (المشار اليهما) يقولان صراحة بان هذا الامر ممكن فقط عن طريق الاليات المحددة في الاتفاق النووي.     

وتابع الدبلوماسي الروسي: بناء على ذلك لو قررت اميركا استخدام آلية الزناد التلقائي فعليها اولا احالة الموضوع الى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وبغية ان تقوم بهذا العمل يتوجب عليها اولا اعادة مكانة عضويتها في اللجنة (المشتركة للاتفاق النووي) بصورة كاملة وضمان التزامها الكامل بالاتفاق بصورة يمكن التحقق من صدقيتها. تفضلوا! .

رمز الخبر 1904171

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