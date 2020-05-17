إيران تصدر نحو 8،5 مليون طنا من الصلب سنويا

وأضاف "داريوش اسماعيلي" في تصريح السبت، أن حجم الانتاج بلغ نحو 27 مليون طن في الفترة المذكورة.
ورجح أن تشهد الصادرات زيادة هذه السنة عن الفائتة وبالتالي ارتفاع تدفق النقد الاجنبي جراء تصدير سلسلة منتجات الصلب.
أعلن مساعد شؤون التعدين بوزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية عن تصدير 8.5 مليون طن صلب في السنة المالية الفائتة، المنتهية 19 مارس/آذار 2020.
وأضاف "داريوش اسماعيلي" في تصريح السبت، أن حجم الانتاج بلغ نحو 27 مليون طن في الفترة المذكورة.
ورجح أن تشهد الصادرات زيادة هذه السنة عن الفائتة وبالتالي ارتفاع تدفق النقد الاجنبي جراء تصدير سلسلة منتجات الصلب.
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