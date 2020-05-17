  1. الإقتصاد
١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٠٤ م

إيران تصدر نحو 8،5 مليون طنا من الصلب سنويا

إيران تصدر نحو 8،5 مليون طنا من الصلب سنويا

أعلن مساعد شؤون التعدين بوزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية عن تصدير 8.5 مليون طن صلب في السنة المالية الفائتة، المنتهية 19 مارس/آذار 2020.

وأضاف "داريوش اسماعيلي" في تصريح السبت، أن حجم الانتاج بلغ نحو 27 مليون طن في الفترة المذكورة.

ورجح أن تشهد الصادرات زيادة هذه السنة عن الفائتة وبالتالي ارتفاع تدفق النقد الاجنبي  جراء تصدير سلسلة منتجات الصلب.

رمز الخبر 1904179

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