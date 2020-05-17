إيران تصدر نحو 8،5 مليون طنا من الصلب سنويا

وأضاف "داريوش اسماعيلي" في تصريح السبت، أن حجم الانتاج بلغ نحو 27 مليون طن في الفترة المذكورة.

ورجح أن تشهد الصادرات زيادة هذه السنة عن الفائتة وبالتالي ارتفاع تدفق النقد الاجنبي جراء تصدير سلسلة منتجات الصلب.