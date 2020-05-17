إيران وحدها التي التزمت بالإتفاق النووي دون الأطراف الاخرى

وصرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنور لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه لم يتبقى شيئا من الاتفاق النووي حتى نقوم بدراسته في اجتماع اللجنة.

وأضاف: من اهم أسس الاتفاق النووي هي تعهداتنا وتعهداتهم، والأمر الآخر ذات الأهمية هو ان يتم رفع الحظر كافة عن ايران، بينما نرى أن العقوبات لم ترفع بتاتا عن الجمهورية الاسلامية، ذلك في وقت ان ايران قد التزمت بكافة التعهدات التي قطعتها مع الجانب الآخر، وحاليا قمنا بتخفيض التزاماتنا ورفع بعض القيود بسبب عدم التزام الطرف الآخر بتعهداته.

وقال: بناءا على ذلك لم يعد هناك ما يلزم الجانبين بتعهداتهم، وان الجمهورية الاسلامية هي الوحيدة التي التزمت بتعهداتها ولم يتم تنفيذ اي من تعهدات الجانب الآخر./انتهى/.