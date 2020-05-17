قائد الثورة الإسلامية يوجه الخطاب للأمة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس لجنة تنسيق الاعلام الاسلامي نصرت الله لطفي أكد على أهمية إحياء يوم القدس العالمي كونه يمثل إصطفاف الحق امام الباطل ويشكل رمزا للدفاع عن الشعب الفلسطيني، قائلا: أن راية مواجهة الكيان الصهيوني والصمود ستبقى مرفوعة حتى تحرير فلسطين والإبادة الكاملة للكيان المحتل.

وبالإشارة الى أن إحياء يوم القدس والدفاع عن الشعب الفلسطيني يعد واجباً شرعياً على الجميع، قال: هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، لا يمكن الخروج بمسيرات في انحاء البلاد، ولذلك تم اتخاذ تدابير أخرى من أجل احياء هذا اليوم بأفضل صورة.

وتابع: من المقرر أن يلقي قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي كلمة في الساعة 12 ظهرا تماما (بالتوقيت المحلي) في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بمناسبة يوم القدس العالمي، وسوف يتم بثها عبر كافة قنوات التلفزيون الرسمي بالبلاد والقنوات الدولية الفضائية.

وأشار لطفي أنه سوف لم يتم اقامة اي مراسم في هذا التوقيت، كي يتم التركيز بأقصى درجة على كلمة سماحة القائد./انتهى/.