نرغب بالشراكة الاستراتيجية مع العراق ومستعدون لتقديم إمكانياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي تحدث السبت عبر الاتصال المرئي مع نظير العراقي جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري وقدم تهانيه لتبوءه منصب وزير الدفاع، وتمنا له التوفيق في هذه المهمة، قائلا: أن الرؤية الايرانية تجاه العراق تنشأ من التاريخ والثقافة والمذهب المشترك بين البلدين.

واعرب عن سعادته لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بناءا على موافقة جميع الاطراف وضمن اطار مصالح كافة الأطياف القومية والسياسية والمذهبية في العراق، قائلا: أنه وفقا لمبادئنا السياسية نرى أن العراق الموحد والمنسجم والقوي رهين بمشاركة كافة أطيافه في العملية السياسية في البلاد، لذا نأمل أن تنجح الحكومة العراقية الجديدة في تحقيق المصالح الوطنية لشعبها وتحسين الاوضاع الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا.

وأكد وزير الدفاع الايراني على ضرورة التعاون العسكري بين البلدين ايران والعراق لإستتباب الامن والاستقرار في المنطقة، معربا عن رغبة الجمهورية الاسلامية لتقديم كافة إمكانيياتها والشراكة الاستراتيجية مع العراق، حتى تتحول العلاقات بين البلدين الى نموذجاً يحتذى به في التعاون.

كما ووجه العميد حاتمي دعوة لنظيره العراقي لإجراء زيارة رسمية لطهران.

وتمنا حاتمي التوفيق للحكومة العراقية في مجال مكافحة كورونا قائلا: سوف تقدم وزارة الدفاع الايرانية اعداد من عدة تشخيص كورونا كهدية للسفارة العراقية./انتهى/.