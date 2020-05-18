ايران تمكنت من السيطرة على كورونا وباتت على وشك احتوائه الكامل

وخلال اجتماع الحكومة امس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني اكد وزير الصحة بان البلاد تجاوزت مرحلة ادارة فيروس كورونا والسيطرة عليه وتتحرك الان نحو احتوائه في غالبية مناطق البلاد واضاف، بطبيعة الحال فان الاوضاع غير مناسبة في بعض نقاط البلاد بسبب عدم الاهتمام بالتعليمات الصحية.

وفي الاجتماع وافقت الحكومة على ارجاء عقد المؤتمر الدولي للسواحل والموانئ والمنشآت البحرية، بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية في ظل الاوضاع الراهنة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا واحتمال انخفاض عدد المشاركين فيه.