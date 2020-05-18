  1. السياسة
١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٨ ص

لاريجاني: الكيان الصهيوني يزعزع الأمن والإستقرار في المنطقة بإجراءاته العدائية

لاريجاني: الكيان الصهيوني يزعزع الأمن والإستقرار في المنطقة بإجراءاته العدائية

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أن الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني تزعزع الامن والاستقرار في المنطقة وكان من الضروري الإقرار بقانون لمواجهة هذه التحركات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني صرح اليوم الاثنين وبعد تصويت البرلمان لصالح المبادئ العالمة لمشروع قرار "مواجهة الاجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الامن والسلام الاقليميين والدوليين"، صرح: نشكر جهود لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في اعداد وصياغة هذا القرار.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب، قائلا: نظرا للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني  ومساعيها لزعزعةالاستقرار في المنطقة، فان التصويت لصالح مثل هذا المشروع في ظل هذه الظروف يحظى بأهمية كبيرة./انتهى/.

رمز الخبر 1904210

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