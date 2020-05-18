إقامة ندوة شعرية على الفضاء الافتراضي بمناسبة يوم القدس العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان (22 ايار/ مايو)، وجهت المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في لبنان وبمشاركة المنتدى الفكري اللبناني دعوة عامة للحضور في ندوة شعرية إفتراضية، بمشاركة شعراء بارزين من محور المقاومة من مختلف البلدان العربية والاسلامية.

ويمكن المشاركة في هذه الندوة عبر التالي:

تحميل تطبيق Zoom Cloud Meeting في الجوال او الحاسوب والدخول عبر رمز 2750858949 ، أو الدخول عبر رابط

https://us04web.zoom.us/j/2750858949?pwd=VmE0XBMUXlnZTBVVZNQT09