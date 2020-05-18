اقامة مؤتمر يوم القدس العالمي في مدينة طهران عبر الفضاء الافتراضي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان مؤتمر يوم القدس العالمي سيعقد يوم الأربعاء المقبل المصادف 20 أيار الساعه (17 حتى 19) تحت عنوان "الوباء في ظروف الإحتلال" بمشاركة الدكتور محمود الزهار أستاذ في الجامعه الإسلاميه في غزة ووزير الخارجيه السابق لفلسطين، والبروفيسور ريجارد فالك أستاذ في جامعه برينستون الأمريكيه والمبعوث الأسبق للأمم المتحده للشأن الفلسطيني، ورئيسة مجلس المصالحه الوطنيه في واشنطن السن وير، والبروفيسور كلاديوموفا أستاذ تاريخ في جامعه ترامو ايتاليا، والدكتور خالد القدومي ممثل حركه حماس في طهران، و الأستاذ ناصر أبوشريف ممثل حركه الجهاد الإسلامي في طهران، والأ راجركول رئيس ائتلاف السلام والحياد الايرلندي.

وسيعقد مؤتمر يوم القدس العالمي تحت عنوان "المقاومة الإسلامية من الهند إلى القدس الشريف" يوم الثلاثاء 19 أيار الساعه (15:30الى17:30) بمشاركةأكثر من 15 شخصا من أساتذة الجامعات الايرانية والهندية.

وسيعقد مؤتمر يوم القدس العالمي بعنوان "القدس الشريف" يومي الإثنين والثلاثاء(18-19 ايار) بحضور أساتذة الجامعات من 15 دولة حول العالم (بالتعاون مع االلجنة الثقافية الأربعيني).

